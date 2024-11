Czy ktoś inteligętny odpowie mi w końcu czy dla wyborców koalicji rządzącej nie lepsza była by uśmiechnięta eutanazja zamiast leczenia? Polegało by to np. na tym ze zakładamy wszyscy jakąs śmieszna maseczke i idziemy się zeutanazacjować przyjmując preparat dożylnie w punktach eutanazji. Gdyby się nie udało za pierwszym razem to zawsze można przyjąc dawkę przypominająca albo 3cia i 4rtą dla wyjątkowo opornych na uśmiech. Pfizer byłby zachwycony taka usmiechnięta akcją. Co wy Pokaż całość