W Polsce też by się przydał taki urząd i taki Elon. Za dużo u nas biurokracji, informatyzacji która nie pociągnęła za sobą zmniejszenia ilości urzędników, prywatne folwarki we wszelkiej maści urzędach.

Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wywalenie urzędów pracy, jaka to jest bezsensowna instytucja w obecnych czasach to głowa mała i głowa boli jak sobie człowiek pomyśli ile tam jest dyrektorów, zastępców, ile to wszystko przepala kasy.