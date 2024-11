Nie wiem czy wiecie ale biegły daje opinie i sąd może ją odrzucić lub nie. To wina sędziego że jest ciamajda życiową i powinien iść do wyje@ania na zbity pysk. Ale to kasta i jak się nie zmieni władza (ciągle wybieracie między PiS,po,PSL,SLD,,) to się nic nie zmieni.

Ps wynagrodzenie dla biegłych to śmiech na sali, więc nie dziwcie się że ciamajdy tam pracują.

Jeśli chcecie szukać winnych spójrzcie w lustro.