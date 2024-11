Sprawa złożona. W najlepszych ośrodkach 0.5 % endoprotez wikła się PJI w szerokim tego słowa znaczeniu. Nikt nie jest w stanie zejść niżej. To jest jedna na 200 operacji. P. Aeruginosa w szpitalu to nic dziwnego, powiem więcej - p. Mirabilis też się znajdzie( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Podpisując zgodę na endoprotezoplastyke na bank miał to wytłuszczone.



Pytanie jak kwalifikacja, jak przebieg zabiegu, jak proces zmian opatrunków.



