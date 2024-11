Gdyby ON uderzył ją w twarz to by typa zlinczowali medialnie. Gdy ONA go przejechała to winni są wszyscy, tylko ona najmniej. Rozpłacze się w sądzie, powie że to przez: PMS, patriarchat, OSK w którym robiła prawko no i oczywiście przez niego. Dostanie zawiasy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚