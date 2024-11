Czyli oficjalnie wprowadzają podatek od strat xD. Do tego są przecież spółki które inwestują cały zysk i to nic niezwykłego. Robią tak zwłaszcza tzw spółki "for growth". Akcjonariusze takich spółek zarabiają dopiero przy sprzedaży udziałów. Tutaj nawet nie ma żadnego kombinowania przy fakturach. Spółka po prostu inwestuje wszystko co ma. Wariactwo.