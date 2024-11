Przecież SW dzisiaj to śmiech. Tam nikt nie chce pracować, dlatego drastycznie obniżyli progi wejścia. Umisz czytać, masz cztery kończyny i przynajmniej 130 cm wzrostu? To się nadasz. Bycie klawiszem to prawie taki zaszczyt, jak bycie kanarem albo strażnikiem miejskim. Garom powinni odciąć budżet i zatrudniać jakiś ludzi, co chociaż pałą umieją operować.