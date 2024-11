Rosja ma ADHD i nie może usiedzieć 100 lat bez wojny, nawet 50 no musi zawsze kogoś klepać. Do tego nawet nie potrzebne jest NATO, w 1939 wbili nam nóż w plecy tylko po to by za kilka lat robić z siebie wielkich bohaterów.

Musk też jest chorągiewką, z której strony wiatr zawieje to tak się ustawi. Ja go nie lubię, nie za to że ma talent do interesów ale za to Pokaż całość