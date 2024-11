Turcja pod względem jak Państwo potrafi okradac i kontrolowac ludzi to jest inny poziom niz to co mamy u nas. Revolut i inne platformy tego typu? Nielegalne. Sprawdź sobie ile kosztuje tam elektronika, samochody itd. I najlepsze - jak Turek sobie jedzie poza kraj na wakacje czy coś - opłata na granicy za wyjazd z kraju xd