No i jaki to jest problem dla Rosji że brakuje masła?

Nie będą jeść masła i tyle. Nikt z tego powodu nie podpali protestów.

Nie będzie nie wiem, sardynek w puszkach? Ten sam problem żaden nie będą jeść sardynek w puszkach. Będą tylko lewe buty będą chodzić w jednym to jest rosja. Ona na pewne rzeczy jest po prostu odporna. Mimo że pewne zjawiska zachodzą nic się wielkiego nie dzieje.

Jednocześnie branża Pokaż całość