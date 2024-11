Zmuszanie do zamawiania zbyt dużej ilości towaru, zwiększony nacisk na generowanie zysków od czasu przygotowań do giełdowego debiutu i małe możliwości zarobku to główne zarzuty stawiane Żabce przez jej franczyzobiorców. Według przedstawicieli sieci nie mają one pokrycia w rzeczywistości i nijak..