Jedni i drudzy sa siebie warci i jedni i drudzy nie powinni znajdowac sie w Europie.

W tym konkretnym przypadku to standardowo narod wybrany zaczal, a jak dostal za to po glowie, to rozpowiada swiatu jak bardzo jest uciskany.

Bylo moze nie zrywac flag i nie spiewac, ze szkol w Gazie nie trzeba, bo dzieci zostaly wymordowane.

Narod wybrany przez szatana kontra wyznawcy PDFa.... jak dla mnie to moga sie unicestwic wzajemnie, Pokaż całość