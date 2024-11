Ogólnie to powinien byc ustawowy lub nawet konstytucyjny zakaz komasowania rozwiązań prawnych w jednym głosowanym projekcie lub rozporządzeniu. Czy to PiS czy PO, czy to Republikanie czy Demokraci wykorzystują projekty słusznych ustaw do przemycania rozwiązań ograniczających prawa obywatelskie lub sprzedających coś. Rozwiązanie, które pod naciskiem opinii publicznej nigdy nie przeszłyby luzem.