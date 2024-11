Jakim cudem kredytobiorca może być w jakikolwiek sposób "beneficjentem" takich pato-programów, skoro on najwięcej na tym traci? I to potrójnie nawet:

1 - straci na tym, że będzie musiał pogodzić się z cenami mieszkań wyższymi o paręnaście procent niż bez tych pato-programów - przez co ma mniejszy wybór w nieruchomościach.

2 - na wysokości kredytu do spłacenia

3 - inflacja idzie zaraz potem w kolejce.