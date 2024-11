projekt może pełnić rolę zbiornika retencyjnego i chronić przed powodzią

Ok, jest to projekt potrzebny i należy go wybudować jak najszybciej, ale nie trzeba wymyślać argumentów z d--y:Przed jaką powodzią miałby chronić ten zbiornik? Bystrzycę Kłodzką zalała Nysa Kłodzka, bo Bystrzyca na wysokości Młotów to jest ściek szerokości rowu melioracyjnego, a źródło ma może z 8-9 kilometrów dalej.