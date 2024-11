Może w jakimś dzikim kraju ale nie na zachodzie.

No niestety. Doszliśmy do momentu, w którym wszyscy wiedzą, że są w dupie oraz jakie są tego przyczyny a jednocześnie boją się do tego przyznać publicznie z obawy przed represjami czy wręcz złamaniem prawa. Ogólnie kultura zachodnia za bardzo pieści się z problemami, których po prostu nie da się rozwiązać bez zdecydowanych działań.