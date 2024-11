Czyli jednocześnie podpadliśmy Chinom, obecny premier obraża nowego prezydenta USA, że to ruski agent a postawiliśmy wszystko na rząd niemiecki, który właśnie sie rozpada. No nie ma co, polityka zagraniczna na najwyższym poziomie ale na szczęście Tuska nikt nie ogra, bo to pewnie jakieś szachy 7D