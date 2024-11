ryzyko przewyższa korzyści

To akurat prawda bo co to za szczepionka która chroni najwyżej kilka miesięcy lub wcale bo i tak musicie przechorować covida, a ryzyko efektów ubocznych niestety jest. Nigdy nie zaszczepiłem się na covid i grypę bo uważam to za bezsens. Dodam, że nie jestem antyszczepionkowcem bo szczepię się już jako dorosły i zastanawiam się ilu z was się szczepi przeciwko wzw a,b i standardowo p. błonicy, tężcowi i krztuścowi