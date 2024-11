Jestem co jakiś czas w Lądku przejazdem, bo muszę. Nie polecam.przyjazdu ani tam ani do Stronia. Jako bazę wypadową w góry gdzieś jakaś okolica, ale same miasta na tą chwilę wyglądają tragicznie, dojazdy, mosty, ulice, sklepy, knajpy w większości nie istnieją. A te które zostały podniosły ceny...