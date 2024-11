W Święto Niepodległości, 11 listopada na terenie Warszawy nie można posiadać i używać środków pirotechnicznych, a także mieć przy sobie broni.

Dlatego wlasnie czesc swietujacych wzięła petardy, kastety i palki teleskopowe. Niech mi ktos wytlumaczy - po co do swietowania Dnia Niepodległości kastety, petardy i palki teleskopowe? To jakas tradycja? Czy nie da sie swietowac bez tych rekwizytow?