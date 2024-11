Zyski dla piekarza, a koszty dla społeczeństwa. My nie potrzebujemy w tym kraju matoła, który potrafi tylko ciasto zarobić, towar na półkach ułożyć, czy jedzenie rowerem rozwozić, albo być kierowcom ubrextaksi. W tej chwili idzie kryzys so polskiej branży motoryzacyjnej i gdzieś tych ludzi trzeba będzie zagospodarować, tak samo jak chcemy likwidacji kopalń to gdzie mają zwolnieni górnicy pracować? Dajcie se już z tymi migrantami ekonomicznymi spokój. To się nie zasymiluje.