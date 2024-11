Mnie zastanawia jak zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukraińskim niebem (nie mówię o tych, które grożą przekroczeniem granic naszej przestrzeni, bo te należy bez zastanowienia strącać) ma się do udziału w wojnie i NATO (tego, czy nam potem pomogą w razie odwetu). Bo to nie my jesteśmy tutaj atakowani, a włączamy się aktywnie w konflikt.