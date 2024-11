No dobra, ale realnie czego oni oczekuja? Maja pretensje, ze 13 lat temu nie wykonano pewnych czynnosci. No ale juz sie ich nie wykona. Sledztwo zostalo umorzone, w praktyce i tak nic sie nie zmienia, bo zapewne faktycznych czynnosci od dawna sie w tej sprawie nie robilo. Jak ktos ma jakies nowe dowody, to niech je dostarczy. Bo tu jest najwieksza zaleta i jednoczesnie wada systemu karnego - domniemanie niewinnosci, i to Pokaż całość