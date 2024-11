Dyskryminacja biednego narodu ukraińskiego. Przecież im się należy, im wolno, bo wojna przecież. To nie tylko Praga, to też tysiące miast i miasteczek w Polsce, nadjeziornych plaż, polan, miejsc publicznych, zadymianych od rana grillami w rytm ukro-dysko zagłuszanych gulgamiem wódki prosto z butelki. Taka nowa "kóltura". No ale musimy przymknąć oko, im się należy.