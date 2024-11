Zakop za informację nieprawdziwą, 6 miejsce ale tylko w rankingu "The Cyber Defense Index 2022/23 opublikowanym przez magazyn „MIT Technology Review”."Jeszcze jesteśmy przed chinami w tym rankingu, no litości.. a to wszystko za 6k brutto PLN, dlatego każdy z # it sec leci do publicznego sektora, a nie czekaj...