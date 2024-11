powinniśmy za takie coś ich całkowicie odciąć od pomocy (na chwilę) i zobaczyć co wybiorą: przegranie wojny, zagładę kraju i włączenie do Rosji czy przeproszenie Polaków i pozwolenie na ekshumacje, nie wiem co by wybrali ale się domyślam ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )