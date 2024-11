To nie była sprawiedliwość bo sprawcy czyli Niemcy nie odczuli koszmaru jaki często przez miesiące doznawali ich ofiary, sprawiedliwość to by była gdyby wszystkich sprawców holocaustu wsadzić tam gdzie były ofiary i żeby wycierpieli tyle co ich ofiary a zwykłe rozstrzelanie to wystarczyło by co najwyżej w przypadku szabrownictwa.