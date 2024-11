Ekrany dotykowe wszędzie poza GPS-em powinny być zakazane, bo niby czym to się różni od grzebania w smartfonie w czasie jazdy? Ekrany dotykowe są dobre tam, gdzie skupia się wzrok na ekranie, podczas prowadzenia pojazdu powinno się skupiać na drodze, a nie na którymś podmenu dotykowym by włączyć jakąś funkcję. Gdyby ekrany dotykowe sprawdzały się tam, gdzie się na nie nie patrzy, to kontrolery do gier dawno by były dotykowe.