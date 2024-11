Wszystkie normalne sondażownie się sfrajerowały i to juź 3 raz z rzędu.

Jedynie crypto polymarket (szykuje się airdrop) w pełni przewidział co się dzieje.

Co lepsze bo na żywo oglądałem i przyłączałem między fox, cnn, mnsbc to tam (zwlazcza w tych lewackich) do samego końca, że niewiele brakuje, prawie itd.

W skrócie mainstrem olał crypto betting platformę i w ogóle nie uwzględnili a ona nie olała i wygrała.