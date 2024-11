Najlepsz ejak Pan Audytor zawsze jest gęsto obsrany jak ktoś nagrywa jego wizerunek XD I wali brednie, że musi mieć wgląd, i ma nadzieje, że to firmowy telefon. Otusz nie Marianku, bo jak cię nagrywa prywatnym, to co najwyżej może dostać nagane, że w godzinach pracy bawi sie własnym telefonem :) Audytor obejsrany że wizerunek pójdzie w net, tak samo jak robił innym.