Padaka totalna - film o niczym - miał być melodramat z miusicalem w stylu "Singin' in the Rain" chyba... Ale równie dobrze mógł skończyć się na samym początku samobójstwem głównego bohatera i napisami "the end" większy sens fabularny xD Jedyny plus to l. gaga wygląda jak zwykły śmiertelnik, a nie jak "haloowinowy clołn" tzn główny bohater lol xD Zero pomysłu na kontynuacje - zabili ciekawą realizację z 1 części.