Zamiana po chuju. Jedyną sensowną rzeczą którą byśmy zyskali to połączenie kolejnowe z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych przez Niżankowice i Chyrów a stracili Hrubieszów wraz z okolicami pod którymi są znanczne zasoby węgla koksującego do tego lepiej mieć jak najdłuższa granicę z ukrami na rzece niż w terenie (łatwiejsza do obrony). Dodam że parę lat wcześniej dokonano pierwszej wymiany ziem, przez3 co możliwa była budowa tamy w solinie