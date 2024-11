1) W USA masz system prezydencki, gdzie ma on dużo większe uprawnienia i umożliwia zarządzanie poprzez rozporządzenia wykonawcze których nie trzeba głosować w sejmie, a mają moc prawną ustawy. U nas prezydent to zwykły chłopecek od podpisywania/wetowania ustaw który ma funkcję wyłącznie bezpiecznikową.2) Polska to nie USA - tutaj rozkazy przychodzą za granicy, samodzielną politykę to mogą prowadzić poważne kraje, a nie mentalne kolonie.