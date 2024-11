Mają więcej szacunku do nas niż my sami do siebie. W koło mnie jest około 50 domów, flaga dziś wisi tylko na moim. Przykre. Niech mi nikt nie mówi że Polacy to patrioci czy ludzie co choć trochę pamiętają i mają wdzięczność. Przykre. Do Amerykanów zawsze miałem szacunek, byłem tak około 6 razy i w ramach postawy co drugi dom ma flagę koło domu. Może śmieszne ale jednak co obrazuje i pokazuje.