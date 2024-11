Myślę, że Trump troszkę utrze nosa Zełeńskiemu. Trump to prawdziwy mąż stanu, a Zełeński to płaczek i żebrak, a co najgorsze Antypolak. Szkoda, że polska dyplomacja nie gra tak ostro jak Donald Trump.

Ukraina powinna przed nami klękać za to ile im pomogliśmy.