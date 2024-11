Ale jak to? Przecież gdy Kaczyński mówił o strefach no-go w Szwecji, to platformiarze i tvn-owscy celebryci dostawali piany twierdząc, że Kaczyński opowiada zmyślone historie.

To było mniej więcej w tym samym czasie, gdy Kaczyński przestrzegał Europę przed rosyjskim zagrożeniem, a platformiarze z tego kpili. Trzeba przyznać, że ci platformiarze i lewica to prawdziwi eksperci, nasz kraj jest w dobrych rękach, nie ma co!