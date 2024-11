No cóż.



Mamy tutaj dwa warianty:



Pierwszy to porozumienie na linii Polska - Paryż żeby dać koniec polityce Unii narzuconej przez Niemcy, a do tego Francja potrzebuje sojuszników. Francji byłoby na rękę być gwarantem technologii i korporacyjności dla "nowej" silnej Europy zastępując Niemcy i robiąc co się da żeby odzyskać wpływy w Afryce oraz oderwać plaster USA.



Drugie to po prostu granie pod wybory prezydenckie i zgarnianie elektoratu antyunijnego.