Rośliny przecież muszą widzieć słońce. Nie muszą rozumieć ale wystarczy że rosną tam gdzie robią fotosyntezę. Nie ma słońca to go szukają. To tak jakby mówić że pies ma dodatkowy zmysł szukający kiełbasy. Nie potrzebuję bo wystarczy nos i chęć szukania dobrego jedzenia. Może jakaś roślina cóż widzi ale raczej s prymitywny sposób i jest to zbędne