Mężczyzna w czasie trzygodzinnego przesłuchania zeznał, że specjalnie zaatakował proboszcza, aby pozbawić go życia, a następnie planował dokonać rabunku - ustalił reporter RMF FM. Mężczyzna został jednak spłoszony przez gosposię, której - jak przyznał - nie chciał robić krzywdy.

