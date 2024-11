Względy wizualne to jedno, użyteczność to drugie. Takie budynki powinny słuzyć mieszkańcom jak najkomfortowiej się da, a temu trochę do tego brakuje. Dodatkowo mało mnie obchodzi fakt że jest ładny, bo wydano na niego fortunę gdzie komunikacja miejsca mająca za zadanie dowieźć ludzi do niego jest skrajnie niewydolna i niedofinansowana. Ot sztuka dla sztuki i lizania się po jajcach przez włodarzy miasta inspiracji.