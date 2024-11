Albo cały świat walczy ze zmianami klimatu, albo nie ma to żadnego sensu. My zaciskamy pasa coraz mocniej, a Chińczycy trują bardziej i bardziej. Do tego to właśnie do nich przenosi się ta produkcja, która europejskich norm nie wytrzymywała. Koniec końców, środowisko tak samo dostaje po dupie, a my sobie tylko kręcimy stryczek.