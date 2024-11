Gdyby tym kolesiom chodziło o poprawę bezpieczeństwa dzieci, to przekazaliby go policji i tyle, a nie odstawiali jakąś obrzydliwą szopkę dla gawiedzi. Znaleźli sobie "legalny" i "pożyteczny" sposób na zaspokajanie potrzeby pastwienia się nad innymi ludźmi. Pedofila do więzienia, ale tej grupie też bym dowalił jakąś karę za takie zachowanie.