Cenzura na youtubie to była jakaś patologia ostatnimi czasy. Pomijam juz reklamy co kilka minut, które nie zawsze dało się pominąć to twórcy musieli cenzurować słowa takie jak a-----l, molestowanie, zabójstwo, n-------i, p----i i inne takie. Tak jakby tych słów nie dało się przeczytać w co drugim artykule w gazecie