W Anglii konserwatyści skręcili ostro w lewo w dodatku skompromitowali się na całej linii, to teraz wybrali komuchów z partii pracy, którzy jak poczuli władze to poszli w ostro w tango. Już po miesiącu ich poparcie zanurkowało ostro w dół. Co z tego? Te dupki mają władzę na co najmniej 4 lata. Angole obudzili się z ręką w nocniku, ale co mogą zrobić? Nic.