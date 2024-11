Fajnie byłoby usłyszeć uzasadnienie z jednej i drugiej strony dlaczego ten proces ma trwać maksymalnie 96 godzin i czy w temperaturze jakie są osiągane, te bakterie się namnażają. Ja nie mam o tym pojęcia i dla mnie jeżeli długość zamrożenia nie wpływa na jakość czy higieniczność jedzenia to to brzmi faktycznie jak prawo pisane na zamówienie.



Poza tym to jedynie projekt. Może nikt się nad tym konkretnym elementem prawa nie zastanowił wystarczająco Pokaż całość