Do niedawna pracowałem w firmie transportowo-spedycyjnej, która realizowała transporty z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Nasi kierowcy musieli się opłacać celnikom na granicy, żeby nie stać dobę, tylko np. parę godzin. Dla przykładu jak przewoziliśmy karmę dla zwierząt, to wyskakiwał jakiś celnik z tekstem "ooo, ja też mam pieska..." no i albo dasz, albo stoisz. Rozumiecie to ? To ile pomocy niemilitarnej dla Ukrainy mogło zostać rozkradzione ?