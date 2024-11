To tylko pozornie jest zabawne. Sześciu funkcjonariuszy wbija do typa na chatę, robią mu przeszukanie przez 5 godzin. Traktują jak bandytę. Tylko dlatego, że ma w domu wiewiórkę i trzyma ją w niewłaściwych warunkach. Po czym tą wiewiórkę zabierają dla jej dobra i zabijają xD. To jest jak rodem z totalitarnej komuny! Z tym należy walczyć. Nic dziwnego, że ludziom odwala.