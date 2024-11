Każdy wiedział, że trump wygra tylko włodarze w garniturach zdziwieni, wystarczy ludzi zapytać, amerykańców też w-------ą gównoopłaty, inflacja, zwykłego amerykańca serdecznie pierodoli gender albo fentanyl



a trump ma idealne zaplecze by mowić ludziom, że go to w-----a (co z tym zrobi to już inna bajka), do tego mocne proste przemówienia



bardzo dobrze pamiętam, jak ktoś go zapytał o wojnę na ukrainie, nie powiedział po której jest stronie tylko skwitował prosto "i want Pokaż całość