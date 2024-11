Przecież SCT działa, co widać idealnie na przykładzie Warszawy. Od kiedy jest SCT to prawie wcale nie ma smogu. Liczba dni ze smogiem wyniosła zaledwie parę i tylko wtedy, gdy było zimno. Ale to NA PEWNO wiatr nawiał spaliny z obwodnicy i miast sąsiednich, innego wytłumaczenia nie ma. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )