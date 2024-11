Na czym polega to znalezisko? Zrozumiałbym jakby został uniewinniony albo dostałby 3 miesiące aresztu, zwyrol dostał 6 lat, to chyba jak najbardziej normalny wyrok? Czy może chodzi o to, że g---t murzyna na białej to już taka rzadkość, że trzeba zrobić wykopalisko o każdym przypadku?